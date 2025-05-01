Ноутбук Thunderobot ZERO 16 Pro получил CPU Core Ultra 7 255HX

Компания Thunderobot представила геймерский ноутбук ZERO 16 Pro, который основан на 20-ядерном 28-поточном процессоре Intel Core Ultra 7 255HX с тактовой частотой до 5,2 ГГц. Новинку также оснастили дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR7 и мощностью до 140 Вт, 32 ГБ ОЗУ DDR5 с частотой 5600 МТ/с (два слота SO-DIMM расширением до 96 ГБ), твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe 5.0 вместимостью 1 ТБ, 16-дюймовым экраном с разрешением 2.5K, кадровой частотой 360 Гц, яркостью 600 нит, 100% покрытием цветовой палитры DCI-P3 и временем отклика 4 мс, металлическим корпусом с анодированием, клавиатурой с RGB-подсветкой, системой охлаждения с двумя вентиляторами и семью медными тепловыми трубками, RGB-подсветкой со 156 светодиодами, а также адаптерами беспроводной связи Thunderbolt 5 и Wi-Fi 7. Ноутбук оценен в 14 тысяч юаней или около 156500 рублей.

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