Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 7 с 5G

Сегодня Microsoft представила новую версию Surface Laptop с поддержкой 5G. Устройство поступит в продажу с 26 августа по стартовой цене 1800 долларов — новинка основана на процессоре Intel Core Ultra второго поколения и оснащена встроенным нейропроцессором, который обеспечивает доступ к передовым ИИ-функциям Copilot Plus от Microsoft. Внешне Surface Laptop 5G практически не отличается от текущей модели Surface Laptop 7 с 13,8-дюймовым экраном, однако внутри ноутбука произошли важные изменения — был добавлен модем 5G и поддержка как физической nano SIM-карты, так и eSIM. Базовая комплектация будет включать процессор Intel Core Ultra 5, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Максимальная версия, оценённая в 2700 долларов, получит чип Core Ultra 7, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Все версии будут доступны в фирменном цвете «платиновое серебро». При этом в Microsoft подчёркивают, что дело не ограничилось установкой модема. В ноутбуке реализована особая система антенн, спроектированная с учётом реальных сценариев использования, которая постоянно адаптируется к окружающей среде. Всего в устройстве установлено шесть антенн, которые автоматически настраиваются в зависимости от положения ноутбука и способа его использования. Для реализации этой технологии потребовался новый материал, способный пропускать радиосигналы без потерь качества и при этом обеспечивать прочность, лёгкость и премиальный внешний вид.