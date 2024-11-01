AORUS 16X обзор и тесты игрового ноутбука с Core i9 и GeForce RTX 4070

Мы детально протестировали новый игровой ноутбук AORUS 16X от Gigabyte, использующий связку из высокопроизводительного процессора Intel Core i9 и видеокарты GeForce RTX 4070. В такой комплектации он обеспечит высокую частоту кадров в играх на 16-дюймовом экране с разрешением 2560х1600 пикселей с частотой обновления 165 Гц (G-SYNC), недоступную стационарным и портативным консолям.

Внешний вид

Выполнен в корпусе темно-серого цвета. Внешний вид строгий, без броских декоративных элементов. Вес составляет 2.3 кг.

Основание у корпуса из прочного пластика, крышка выполнена из алюминия. Крышка открывается на 140 градусов. Шарниры прочные, хорошо удерживают ее под разными углами наклона.

На правом торце гнездо питания, RJ-45, HDMI, полноразмерный USB 3.2 Gen2 и USB-C. Последний с поддержкой PowerDelivery и вывод изображения как DisplayPort.

С противоположной стороны спаренный аудиоразъем, слот для карты памяти microSD, USB-C (с DisplayPort), USB 3.2 Gen2. Общий набор портов позволит без концентраторов подключить периферию, внешние мониторы, а также скоростной интернет по кабелю.

Вентиляционные решетки направлены в три направления. Это решетки по краям и в тыльной части, заборные на основании. За счет наличия вытянутых ножек на всю ширину корпуса и по углам, всегда будет зазор для эффективной работы системы отвода тепла.

Рамки вокруг экрана узкие, не превышают 5 мм по краям. Полезная площадь 91%. По середине верхней объектив веб-камеры, микрофон и ИК-датчик. Поддерживает авторизацию Windows Hello.

Клавиатура с трехзонной RGB-подсветкой. Зона WASD выделена прозрачными колпачками. Яркость подсветки настраивается горячими командами, а эффект и цвет подсветки с помощью программного обеспечения.

Экран

Раскладка без цифрового блока. Левый SHIFT смещен и компактно размещен со стрелками. Кириллические и латинские символы подсвечиваются равномерно и хорошо читаются в дневное и ночное время. Нажимаются бесшумно, ход 1.7 мм. Распознает до 80 одновременных нажатий.

Оснащен AORUS 16X матрицей IPS с диагональю 16 дюймов. Разрешение 2560х1600 пикселей. Поддерживает частоту обновления до 165 Гц. Адаптивная синхронизация NVIDIA G-SYNC. Заявлены Dolby Vision, TÜV Rheinland, Pantone Validated. Мы провели замер при помощи калибратора.

При заявленной производителем яркости в 400 нит были получены 534. Подсветка равномерна по всей площади, засветов по периметру замечено не было. Минимальная яркость 25 нит.

99% охват пространства sRGB, 77% P3, 75% Adobe RGB. Для игрового ноутбука это высокие показатели.

Внутренняя часть

Отдельного доступа к оперативной памяти и накопителям не предусмотрено. Крышка снимается целиком, это характерная особенность современных ноутбуков.

Geekbench

Работает на базе процессора Intel Core i9-14900HX с 24 ядрами и 32 потоками. Частота до 5.8 ГГц на производительных ядрах. Доступно несколько профилей – Turbo и Creative. Разгон проводится одним нажатием.

PCMARK 10

3D Mark 11

AIDA64

Доступны 32 Гбайт оперативной памяти DDR5. Тактовая частота 5600 МГц с таймингами 46-45-45. Работает в двухканальном режиме.

Anvil

Накопитель М.2 с интерфейсом PCIe 4.0 объемом 1 Тбайт в количестве двух штук. Один диск используется как системный, а второй дополнительный под игры и программное обеспечение. Также пользователь может самостоятельно объединить их в RAID.

AJA

Storage 3D Mark

Fire Strike Extreme

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070. Поддерживается DLSS 3 и все технологии дискретных видеокарт.

Steel Nomad

TimeSpy Extreme

Вебкамера

На борту AORUS 16X актуальный набор модулей беспроводной связи. Работу Wi-Fi 7 обеспечивает Intel BE200.

Тесты в играх

CyberPunk 2077

Провели тестирование в популярных играх на максимальных настройках графики.

RDR 2

Шум

Замерили уровень шума в двух режимах работы. Для начала стандартный.

А также в турбо.

Аккумулятор

Софт

Аккумулятор с емкостью 99 Втч. В зависимости от типа нагрузки время автономной работы варьируется от 7.5 до 6 часов. Заряжать можно от комплектного блока питания или от адаптера PowerDelivery, последний будет актуален без запуска игр и ресурсоемких приложений.

Для среды Windows доступно приложение GIGABYTE CONTROL CENTER. В его главном окне можно переключать режимы работы процессора, сценарий работы вентилятора, выставить дополнительные параметры и отключить отдельные модули связи.

Вести мониторинг отдельных компонентов, состояние накопителей.

Режимы работы подсветки. Уровень яркость и интенсивность эффекта.

Итоги

Обновлении версии драйверов.AORUS 16X – высококачественный игровой ноутбук с IPS-экраном 165 Гц G-SYNC, хорошими показателями автономной работы, набором актуальных портов и интерфейсов, тихой клавиатурой с подсветкой и выполненный в корпусе со строгим внешним исполнением.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".