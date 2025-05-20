Razer обновила ноутбук Blade 14

Однако оперативная память распаяна на плате, в то время как SSD можно самостоятельно заменить в случае необходимости через единственный слот NVMe. Набор портов почти не изменился по сравнению с предыдущим поколением — два USB4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, комбинированный аудиовыход и фирменный реверсивный зарядный порт. Новинкой стал слот для microSD-карт с поддержкой стандарта UHS-II — пусть это и шаг назад по сравнению с полноразмерным SD-слотом в Blade 16, но всё же лучше, чем его полное отсутствие. Кроме того, Blade 14 стал на 11% тоньше и легче — толщина корпуса варьируется от 15,7 до 16,2 мм, а вес составляет всего 1,63 кг. Добиться этого удалось благодаря переработке системы охлаждения. Довольно интересный ноутбук на самом деле.