Razer обновила ноутбук Blade 14

Компания Razer официально обновила свой компактный игровой ноутбук Blade 14, сделав его тоньше и мощнее — по аналогии с недавно обновлённой 16-дюймовой моделью. Теперь Blade 14 оснащается видеокартами RTX 5060 и RTX 5070 — базовая конфигурация с RTX 5060 обойдётся в 2300 долларов, а более продвинутая версия с RTX 5070 — в 2700 долларов. При этом Razer подчёркивает, что графика RTX 5070 работает в ноутбуке на полном TGP — до 115 Вт, несмотря на тонкий корпус. При этом все конфигурации Blade 14 будут оснащены процессором AMD Ryzen AI 9 365 и 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3K и частотой 120 Гц. Также предусмотрена RGB-подсветка клавиш с поддержкой Razer Chroma. Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ, хранилище — до 2 ТБ.

Однако оперативная память распаяна на плате, в то время как SSD можно самостоятельно заменить в случае необходимости через единственный слот NVMe. Набор портов почти не изменился по сравнению с предыдущим поколением — два USB4, два USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1, комбинированный аудиовыход и фирменный реверсивный зарядный порт. Новинкой стал слот для microSD-карт с поддержкой стандарта UHS-II — пусть это и шаг назад по сравнению с полноразмерным SD-слотом в Blade 16, но всё же лучше, чем его полное отсутствие. Кроме того, Blade 14 стал на 11% тоньше и легче — толщина корпуса варьируется от 15,7 до 16,2 мм, а вес составляет всего 1,63 кг. Добиться этого удалось благодаря переработке системы охлаждения. Довольно интересный ноутбук на самом деле.
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