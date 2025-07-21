Энтузиаст разогнал ноутбук на RTX 5090, получив +20% производительности

Пользователи ноутбуков с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 могут значительно увеличить производительность своих устройств с помощью хорошо известного метода разгона — так называемого «шунт-мода». Эта техника была успешно протестирована и уже демонстрирует впечатляющие результаты. Шунт-мод — это метод, который используется энтузиастами и профессиональными моддерами для обхода заводских ограничений по энергопотреблению графического ускорителя. Суть заключается в добавлении параллельного резистора с низким сопротивлением к существующему шунтирующему резистору. Это заставляет систему думать, что видеокарта потребляет меньше энергии, чем на самом деле, тем самым позволяя увеличить её фактическую мощность.

Соответственно, в рамках эксперимента, проведённого автором GizmoSlipTech, специалисту удалось поднять лимит потребления RTX 5090 в ноутбуке с 175 Вт до 250 Вт — и прирост производительности оказался впечатляющим. Сразу стоит отметить, что большинство ноутбуков с RTX 5090 рассчитаны на работу в пределах 175 Вт, но в тесте использовалась модель Eluktronics Hydroc 16 G2 с процессором Intel Arrow Lake-HX и кастомной прошивкой Prema Mod BIOS. После модификации шунтирующего резистора и тонкой настройки, видеокарта была протестирована в нескольких требовательных играх, и в среднем она дала прирост до 20% производительности по сравнению с оригинальной версией на 175 Вт. Но, конечно, гарантия в этом случае теряется.