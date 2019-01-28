Chuwi Aerobook выглядит шикарно

2019-01-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Chuwi Aerobook; [93]
Официально анонсирован новый ноутбук Chuwi Aerobook, который выглядит как MacBook, но предоставляет пользователю более доступную стоимость. Стоит сразу отметить, что это тот ноутбук, который покупают ради путешествий, ради учебы или каких-то подобных задач, так как он весит всего 1,25 килограмма и имеет минимальную толщину. С таким ноутбуком будет комфортно работать в мобильном режиме и кому-то это действительно необходимо. Пока что стоимость новинки остается в секрете, но производитель ранее радовал нас действительно крутыми продуктами с хорошей ценой, а значит можно ждать чего-то подобного и в данной ситуации. Будем надеяться, что Chuwi Aerobook позволит за хорошие деньги получить лучшее решение для портативной работы или учебы.


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