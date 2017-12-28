Chuwi CoreBook получил крутое обновление

Несмотря на достаточно широкий выбор продуктов на рынке планшетов или гибридных устройств, новинка под названием Chuwi CoreBook вызывает больше всего интереса у покупателей и на то есть свои причины. Производитель пристально следит за всеми комментариями пользователей и если есть что-то, что критически стоит поменять, то производитель обязательно это изменит. И, помимо этого, производительность планшетного компьютера настолько высокая, что вы можете работать с фото или видео и получать от этого массу положительных эмоций - производительности хватает, а дисплей настолько хорош, что придираться к нему даже нет смысла.Начнем с того, что изначально у планшета Chuwi CoreBook было 6 гигабайт оперативной памяти, но пользователи попросили у производителя этот объем увеличить и пока продажи не начались, производитель взял и поднял объем оперативной памяти до 8 гигабайт. Это весьма важный момент, ведь большинство производителей бы просто забыли о просьбах покупателей, а здесь все решили переделать ради комфорта пользователя. И, что самое интересное, такой апгрейд для владельцев предварительного заказа оказался полностью бесплатным - если вы уже отправили деньги за устройство, то вам просто подниму объем ОЗУ и все, дороже гаджет не стоит.

Теперь производитель рассказал о новом изменении - пользователей порадовали более быстрой памятью SSD, которая теперь будет установлена в планшете. Ранее была информация о том, что ноутбук будет работать на памяти eMMC, которая пусть и быстрая, но далеко не такая классная, как SSD. Естественно, твердотельные накопители заметно быстрее, надежнее и дороже eMMC, но производитель совершенно бесплатно обновит железо планшета и на момент покупки вы получите именно такой накопитель. Это очень круто, на самом деле, и если вы хотите самый крутой планшет за свои деньги, то это - идеальный вариант.Стоит так же отметить, что при своей стоимости этот продукт позволяет вам заниматься самыми разными задачами и получать от этого уйму удовольствия. Разработчики следят за новыми тенденциями на рынке и стараются радовать своего покупателя самым современным железом. Плюс, нас очень порадовало, что гаджет обновили бесплатно и если вы уже оформили предварительный заказ, то с вас даже денег не возьмут, хотя улучшение комплектующих достаточно дорогое. Ждем уже релиза - хочется посмотреть, что он из себя представляет.