Chuwi Hi9 Air работае с LTE

Современные планшетные компьютеры перестали быть просто игрушками для домашнего использования. Например, планшет Chuwi Hi9 Air работает в сетях LTE, так что вы можете купить сим-карту, поставить ее и пользоваться интернетом в любой точке мира, можно играть в игры по сети, смотреть сериалы или фильмы, просматривать ролики в интернете. Для активных пользователей это будет крутая возможность попробовать свои силы и оценить все прелести современного интернета. Для работы или путешествий такой вариант тоже подходит, можно положить планшет в сумку и отправиться на работу или учебу, получить все необходимые возможности для изучения информации. При своей стоимости и дизайне, это отличное решение на все случаи жизни. Конечно, нужно бы еще клавиатуру прикупить, но это уже дополнительные элементы, планшет и так весьма неплох.