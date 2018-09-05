Chuwi Hi9 Plus порадовал стоимостью

Китайские компании умеют делать доступные и производительные планшеты, это уже не раз было доказано. Например, вот в продажу поступил новый продукт под названием Chuwi Hi9 Plus, который выглядит очень стильно, у него мощная начинка и смешная по современным меркам стоимость. За основу производительности новинки взяли процессор MediaTek Helio X23, который работает на десяти вычислительных ядрах и позволяет вам без труда запускать абсолютно любые игры, программы или прочий развлекательный контент. Дисплей здесь с диагональю 10,8 дюймов и разрешением 2560 на 1600 точек. То есть, картинка будет очень четкой и вы можете без труда читать книги или смотреть фильмы в высоком разрешении. И, что самое главное, стоимость планшета составляет всего 300 долларов. Это предельно доступно для своего сегмента.