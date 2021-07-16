Chuwi HiPad Pro готовится к старту продаж

Под капотом расположен процессор Qualcomm Snapdragon 662, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Chuwi HiPad Pro питается от большой аккумуляторной батареи емкостью 7000 мАч, которая также поддерживает Quick Charge 3.0 от Qualcomm. На задней панели устройства находится 8-мегапиксельный датчик изображения, а на передней — 5-мегапиксельная камера для селфи. Примечательно, что HiPad Pro будет поставляться с ОС Android 11, а также с фирменным стилусом H7, который поддерживает 4096 уровней чувствительности к давлению. Довольно интересное решение для тех, кому нужен планшет на Android за разумные деньги. Ожидаем старта продаж и тогда можно смело заказывать, если цена окажется действительно низкой.