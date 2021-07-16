Chuwi HiPad Pro готовится к старту продаж

Новый Chuwi HiPad Pro должен выйти в следующем месяце — этот планшет будет оснащен 10,8-дюймовым дисплеем и процессором Qualcomm Snapdragon 662. Он даже будет поддерживать цифровое перо вместе с другими функциями. HiPad Pro от китайского производителя электроники в настоящее время представлен в магазине AliExpress, где указано, что устройство будет доступно в продаже с 3 августа 2021 года. На данный момент цены на устройство еще не объявлены, хотя мы можем предположить, что данный продукт будет весьма доступным — ранее производитель радовал нас адекватными ценами на свои устройства. Говоря о его характеристиках, планшет оснащен 10,8-дюймовой IPS-панелью с разрешением 2560 x 1600 пикселей с предельно тонкой рамкой вокруг.

Под капотом расположен процессор Qualcomm Snapdragon 662, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Chuwi HiPad Pro питается от большой аккумуляторной батареи емкостью 7000 мАч, которая также поддерживает Quick Charge 3.0 от Qualcomm. На задней панели устройства находится 8-мегапиксельный датчик изображения, а на передней — 5-мегапиксельная камера для селфи. Примечательно, что HiPad Pro будет поставляться с ОС Android 11, а также с фирменным стилусом H7, который поддерживает 4096 уровней чувствительности к давлению. Довольно интересное решение для тех, кому нужен планшет на Android за разумные деньги. Ожидаем старта продаж и тогда можно смело заказывать, если цена окажется действительно низкой.
Комментарии и отзывы Chuwi HiPad Pro
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