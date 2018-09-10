Chuwi Hipad для настоящих геймеров

В последнее время рынок планшетов сильно просел — разработчики не могут получить достойную прибыль от обычных планшетов, ведь там их выдавливает Apple, и не могут выпустить что-то бюджетное, ведь там китайцы все заполонили. Нужно выпускать что-то уникальное, нестандартное, чтобы привлечь внимание аудитории. Вот китайская компания выпустила игровой планшет Chuwi Hipad, который выглядит круто, работает отлично и позволяет вам играть в самые продвинутые игровые проекты. Конечно, на мобильной платформе их не так много, особенно если вы играете лишь в какой-то определенный жанр, но производительности здесь явно предостаточно для абсолютно всех вариантов задач. Стоит такая красота всего 160 долларов, то есть более чем достаточно для того, чтобы уделать всех потенциальных конкурентов.