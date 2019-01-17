Chuwi Ubook с памятью на 1 терабайт

Стоит отметить, что китайские компании отлично себя показали — они выпускают довольно доступные продукты, которые за свои деньги легко уделают любого потенциального конкурента. Например, в продажу поступил планшетный компьютер Chuwi Ubook, который еще и гибридное устройство. Данный продукт обзавелся накопителем на 1 терабайт — это твердотельный накопитель с громадной скоростью. За свои деньги это просто невероятный вариант для того, чтобы работать с документами, носить с собой при этом громадное количество данных и получать удовольствие от комфорта и удобства. Пока что стоимость планшетного компьютера не называется, но если вы следите за новостями, то знаете, что подобные новинки данного бренда стоят довольно дешево.