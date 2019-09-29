Chuwi представила UBook Pro

Компания Chuwi официально представила новый ноутбук UBook Pro, который является неким гибридом — это и планшет с сенсорным управлением, и ноутбук с аппаратной клавиатурой. Производитель уверен, что это идеальное устройство для образовательной среды, который позволит вам работать с текстом или какими-то другими проектами, общаться в социальных сетях, получать информацию и так далее. Хотя, конечно, и вне образовательной среды данное устройство отлично себя покажет. Качественный экран с диагональю 12,3 дюйма, производительная начинка и прочие моменты всегда приносят удовольствие, особенно если этот продукт мобильный и его можно брать в любые путешествия или на отдых. Обязательно присмотритесь к новинке, она того стоит.