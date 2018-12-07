Chuwi представила планшетный компьютер Hi10 Air с ОС Windows 10

Компания Chuwi выпустила гибридный планшет Hi10 Air с ОС Windows 10. Новинка поддерживает перьевой ввод. Аппарат оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1200 точек. Основой служит аппаратная платформа Intel Cherry Trail и 4 Гбайт ОЗУ. Сообщается, что к устройству можно подсоединить клавиатуру — это позволит использовать его в качестве небольшого ноутбука. Емкость у аккумулятора равна 6500 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth. Старт продаж новинки ожидается в ближайшее время.