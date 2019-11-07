Chuwi продает устройства со скидками и подарками

Компания Chuwi объявила о достаточно интересной акции, в ходе которой вы можете получить крутой подарок совершенно бесплатно. Для участия в акции нужно лишь в период с 1 по 10 ноября добавить в корзину определенный товар и тогда у вас будет шанс обзавестись приятным бонусом. К примеру, к планшету UBook Pro дают стилус бесплатно, плюс одиннадцатого числа будет скидка в 50 долларов. Также бесплатную ручку для ввода текста дарят вместе с планшетом Hi9 Plus, который тоже будут продавать по скидке. А если вы закажите ноутбук LapBook Pro или AeroBook, то получите в подарок сумку для транспортировки устройств.а Обязательно стоит обратить внимание на данный момент, ведь устройства очень интересные и даже без скидки доступные, а со скидкой и подарком это вообще получается идеальное приобретение.