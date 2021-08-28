Cмарт-ТВ Philips OLED+ 936 получили аудиосистему Bowers & Wilkins

Компания Philips пополнила ассортимент смарт-телевизоров на органических светодиодах серией OLED+ 936, в которую вошли панели диагональю 48, 55 и 65 дюймов. Новинки характеризуются разрешением 4К (3840:2160 пикселей), двойным процессором P5 с функциями искусственного интеллекта, поддержкой Dolby Vision и HDR10+, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя разъемами HDMI 2.1 с поддержкой 4К при 120 кадрах в секунду, что гарантирует отличную совместимость с игровыми консолями нового поколения, поддержкой технологии FreeSync для более плавного геймплея, продвинутой аудиосистемой Bowers & Wilkins формата 3.1.2 с поддержкой Dolby Atmos, четырёхсторонней подсветкой Philips Ambilight, предустановленной ОС Android TV 10, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, контроллером Ethernet, а также тремя разъемами USB.

Комментарии и отзывы Philips OLED+ 936
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