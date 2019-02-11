Cмартфон Moto Z3 Play обновился до Android 9.0 Pie

Компания Motorola выпустила прошивку на базе операционной системы Android 9.0 Pie для своего прошлогоднего смартфона Moto Z3 Play. Прошивка привносит систему навигации на базе жестов, новые ярлыки, уведомления, меню быстрых настроек, системные звуки, функции адаптивной яркости экрана и адаптивного аккумулятора, новые эмодзи, виртуальную клавишу для снимка экрана, а также новое меню регулировки громкости.

Напомним, что смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2160:1080 пикселей, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 636 (такая же у представленного вчера Lenovo Z5), 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти, двойной основной камерой на 12 и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой панели, как в Sony Xperia, защитой от брызг и пыли, а также аккумулятором на 3000 мАч.