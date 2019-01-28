Cмартфон Redmi Note 7 со 128 ГБ памяти выпустят уже на этой неделе

Бюджетный смартфон Redmi Note 7 был представлен в нескольких вариантах, среди которых не было версии на 128 ГБ флеш-памяти. Однако затем Xiaomi устроила голосование для выбора дополнительной вариации, а не так давно в базе данных китайского регулятора TENAA появилось упоминание версии Redmi Note 7 с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Что любопытно, в голосовании победила вариация 6/128 ГБ. Старт продаж новой версии запланирован уже на этой неделе. Какой она будет – 4/128 ГБ или 6/128 – узнаем уже скоро. Если что, их ориентировочная цена составит 205 и 235 долларов соответственно.

Напомним, что новинка оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.