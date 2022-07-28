Cмартфон-хамелеон Vivo V25 Pro 120-Гц экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Vivo V25 Pro, официальный релиз которого ожидается уже в ближайшие недели. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1300 c тактовой частотой до 3 ГГц, графикой Arm Mali-G77 MC9 и модемом с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6,56-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 1500 кд/м2, селфи-камеру на 32 Мп, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп и 2 Мп, стереодинамики, до 12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и поддержку проводной 80-Вт зарядки. Главной же особенностью новинки станет корпус, который на полминуты меняет цвет под воздействием прямых солнечных лучей.