Cмартфоны HTC U11, U11+ и U12+ получат обновление Android Pie

Google представила стабильную версию Android Pie девять месяцев назад, а компания HTC только сейчас рассказала, когда её смартфоны получат новую ОС.

Производитель опубликовал пост в Twitter, согласно которому флагман HTC U11 начнёт обновляться уже в конце этого месяца. HTC U12+, в свою очередь, получит прошивку в середине апреля, а U11+ в конце. Естественно, в зависимости от региона, сроки выхода ОС могут немного отличаться.

С выходом новой прошивки, смартфоны должны получить все основные особенности ОС Android 9 Pie, включая жесты управления, обновлённый интерфейс и функцию адаптивной регулировки заряда батареи. Также разработчики добавят в систему актуальный патч безопасности.