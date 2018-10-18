Colorful iGame Z390 Vulcan X стоит очень дорого

Официально представлена новая игровая материнская плата Colorful iGame Z390 Vulcan X. Главной особенностью продукта является новый чипсет Z390, который поддерживает процессоры Intel восьмого и девятого поколения с чипсетом LGA1151. Материнская плата выглядит очень привлекательно и стильно — есть множество панелей с подсветкой, имеется целый ряд дополнительных декоративных элементов. Конечно, материалы здесь тоже на высоком уровне, есть защита для слотов под видеокарту, чтобы ваши тяжелые железки не выгнули плату в обратную сторону. Стоимость новинки пока что не называется, но есть ощущение, что это самое крутое решение из арсенала компании. Если это так, то в самое ближайшее время мы увидим на прилавках довольно дорогую и стильную материнскую плату, которая далеко не для всех создана.