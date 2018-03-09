Colorful выпускают мост iGame SLI HB

Новый COLORFUL iGame SLI HB Bridge улучшает производительность SLI при работе с совместимыми графическими картами NVIDIA 10 серии Pascal, которые поддерживают SLI с высокой пропускной способностью, обеспечивая вдвое большую пропускную способность традиционных SLI-мостов. Мост iGame SLI HB также поддерживает традиционные графические карты SLI, совместимые с NVIDIA. Это повышает общую производительность обоих графических процессоров и обеспечивает более плавный игровой процесс, требующие правильного использования NVIDIA SLI.

Разработчики, которым нужна стильная, но высокопроизводительная установка SLI, найдут COLORFUL iGame SLI HB Bridge, чтобы отлично дополнять COLORFUL графические карты.