Colourful представила материнские платы серии CVN B560I Gaming

Colourful представила две материнские платы серии CVN B560I Gaming. Новинки представлены в форм-факторе Mini-ITX, это модели: CVN B560I Gaming Frozen и CVN B560I Gaming Pro. Чипсет B560 поддерживает процессоры Intel Core 10-го и 11-го поколений. В материнских платах используется схема питания с 6+2 фазной системой DrMos на 60 А. Обе платы имеют усиленные слоты PCIe 4.0 X16. Крупный радиатор обеспечивает охлаждение зоны VRM, для M.2 накопителя также предусмотрен радиатор. Два слота DIMM с поддержкой памяти DDR4 3200. Более подробно о материнских платах можно узнать с официального сайта.

Стоимость материнских плат CVN B560I Gaming Frozen и Gaming Pro компания Colourful не раскрыла.
Комментарии и отзывы Colourful CVN B560I Gaming Frozen и Gaming Pro
Первые изображения материнской платы EVGA X570S DARK...
Первые изображения материнской платы EVGA X570S DARKКак уже нам стало известно, компания EVGA готовит к выпуску материнскую плату X570S DARK на базе чипсета ...
ASRock представила материнскую плату C621A WS на сокете LGA4...
ASRock представила материнскую плату C621A WS на сокете LGA4ASRock C621A WS - материнская плата исключительно для рабочих станций на базе Intel C621A. Плата поддержи...
Представлены платы ASRock X570S и B550 Reptide...
Представлены платы ASRock X570S и B550 ReptideКомпания ASRock пополнила ассортимент системных плат моделями X570S PG Reptide и B550 PG Reptide, на базе...
Представлена материнская плата Gigabyte X570S Gaming X...
Представлена материнская плата Gigabyte X570S Gaming XКомпания Gigabyte пополнила ассортимент системных плат моделью X570S Gaming X, одной из особенностей кото...
Biostar представила материнскую плату Z590A-SILVER...
Biostar представила материнскую плату Z590A-SILVERBiostar представила материнскую плату Z590A-SILVER с современными функциями. ...
Axiomtek представила материнскую плату MANO540 Mini-ITX SBC...
Axiomtek представила материнскую плату MANO540 Mini-ITX SBCКомпания Axiomtek представила материнскую плату MANO540 Mini-ITX SBC на базе процессоров Intel Core i9 / ...
Представлена оверклокерская материнская плата ASUS ROG Cross...
Представлена оверклокерская материнская плата ASUS ROG CrossASUS представила топовую плату для экстремального разгона ROG Crosshair VIII Extreme на чипсете AMD X570....
Анонсированы материнские платы ASRock X570S PG Riptide и B55...
Анонсированы материнские платы ASRock X570S PG Riptide и B55ASRock представила две материнские платы X570S PG Riptide и B550 PG Riptide. Обе платы будут доступны нач...
Обзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгонаОбзор ASUS Prime H470M-Plus. Лучшая mATX плата для процессоров Intel с блокировкой разгона
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Обзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платыОбзор X570S AORUS MASTER. Тесты материнской платы
Лучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-FЛучшая материнская плата. ASRock B450M Pro4-F
Обзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмаркахОбзор MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI. Тесты материнской платы в играх и бенчмарках
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor