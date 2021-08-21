Colourful представила материнские платы серии CVN B560I Gaming

Colourful представила две материнские платы серии CVN B560I Gaming. Новинки представлены в форм-факторе Mini-ITX, это модели: CVN B560I Gaming Frozen и CVN B560I Gaming Pro. Чипсет B560 поддерживает процессоры Intel Core 10-го и 11-го поколений. В материнских платах используется схема питания с 6+2 фазной системой DrMos на 60 А. Обе платы имеют усиленные слоты PCIe 4.0 X16. Крупный радиатор обеспечивает охлаждение зоны VRM, для M.2 накопителя также предусмотрен радиатор. Два слота DIMM с поддержкой памяти DDR4 3200. Более подробно о материнских платах можно узнать с официального сайта.

Стоимость материнских плат CVN B560I Gaming Frozen и Gaming Pro компания Colourful не раскрыла.