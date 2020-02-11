Compal Gemini выглядит необычно

Многие производители ноутбуков сейчас активно работают над тем, чтобы удивить своего потенциального покупателя какой-то невероятной производительностью, удивительным дизайном корпуса или какими-то дополнительными бонусами. Так вот авторы Compal Gemini решили пойти дальше и представили концепт ноутбука с двумя дисплеями, которые выдвигаются из корпуса и расширяют друг друга. Это выглядит крайне интересно, хотя, конечно, никакой реальной пользы от использования такого ноутбука у вас не будет. Второй дисплей, который расширяет первый, является дополнительным экраном и туда вы будете выводить какую-то дополнительную информацию. Конечно, производитель говорит, что на него можно будет выводить основное изображение, но будут задержки и разрывы.