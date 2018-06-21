Cooler Master CK550 для настоящих геймеров

Официально представлена новая игровая клавиатура Cooler Master CK550, которая порадует вас как дизайном, так и своими возможностями. Начнем с того, что девайс выглядит очень привлекательно — классическая раскладка клавиш, серебристое покрытие корпуса, клавиши находятся над пластиной, из-за чего эффект еще интереснее. Плюс, клавиатура в таком корпусе занимает минимум пространства на рабочем столе, что тоже важно. Клавиши здесь имеют индивидуальную подсветку и вы можете настроить буквально каждую под себя. Это удобно, если вы играете в шутеры или какие-то другие игры и хотите получать максимум скорости поиска нужной кнопки на клавиатуре. В темноте эффект вообще шикарный. Играть на Cooler Master CK550 будет очень приятно и комфортно, плюс она стоит адекватных денег, что тоже круто.