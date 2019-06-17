Cooler Master Cosmos C700P Black Edition выглядит шикарно

Официально представлен новый компьютерный корпус Cooler Master Cosmos C700P Black Edition, который, как вы могли догадаться из названия, полностью окрашен в черный цвет и выглядит очень круто. Стоит отметить, что в целом линейка корпусом Cosmos C700 выглядит очень круто и привлекательно, а новинка вовсе смотрится нереально круто. Кроме того, помимо стильного дизайна пользователь получает еще и практичность с высоким качеством сборки. Вы можете разместить внутри корпуса тьму компонентов и порадовать себя красивой подсветкой сквозь боковую панель из стекла. Минус только в том, что такой корпус стоит очень дорого и далеко не всем он будет интересен, так как за его цену можно полноценный компьютер собрать. Но, это уже мелкие детали.