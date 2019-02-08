Cooler Master MM830 для MMO-игр имеет D-pad и OLED-дисплей

Cooler Master выпустил новую игровую мышь MM830, созданную специально для MMO-игр. Впервые мышь была анонсирована в конце прошлого года и теперь ее можно купить за $79,99.

Она имеет несколько довольно уникальных функций, в том числе D-pad и настраиваемый OLED-дисплей 96x24. D-pad встроен в левую боковую рукоятку, и Cooler Master считает, что с ними будет легче ориентироваться, чем с громоздкой коллекцией кнопок, которые есть у многих MMO-мышей. Вы можете сопоставить пользовательские команды с кнопками, используя программное обеспечение Cooler Master.

OLED-дисплей может добавить дополнительную степень персонализации мыши, и он может отображать что угодно, от вашей статистики до пользовательской эмблемы клана и системной информации.

Мышь оснащена оболочкой PBT, переключателями Omron и оптическим датчиком PixArt 3360 с разрешением 24 000 точек на дюйм. PMW3360 известен тем, что является отличным датчиком с нулевым ускорением, поэтому отслеживание должно быть довольно хорошим. Тем не менее, это довольно тяжелая мышь весом в 162 г.