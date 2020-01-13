Cooler Master MasterBox K500 ARGB выглядит стильно

Иногда, хоть и довольно редко, геймеры жалуются на то, что у них в корпусе не помещается видеокарта. Это, конечно, редкость, так как современные корпуса довольно большие и позволяют спокойно всунуть видеокарту любой мощности, однако иногда все же проблемы встречаются. Если у вас тоже большая видеокарта, которая не помещается в большинство корпусов, то стоит посмотреть в сторону Cooler Master MasterBox K500 ARGB. Это достаточно крутой продукт, который при привлекательном дизайне еще и практичностью может похвастаться. Все же внутри корпуса море места, можно поставить почти любые компьютерные комплектующие и работать с комфортом. Стоимость мы пока что не знаем, но ранее производитель всегда радовал нас адекватной стоимостью.