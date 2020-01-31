Cooler Master MasterCase H100 ARGB для фанатов компактности

В последнее время процессоры и видеокарты стали более холодными, так что для их охлаждения не нужно использовать громоздкие системы охлаждения, занимающие массу пространства. Именно по этой причине многие пользователи, среди которых и геймеры, предпочитают использовать компактные корпуса. Они занимают меньше места, позволяют ставить достаточно мощное железо и работать или играть с комфортом. Ярким примером такого корпуса является модель Cooler Master MasterCase H100 ARGB, которая отлично подходит для тех, кто много играет и хочет при этом видеть небольшой корпус у себя на столе или под ним. Модель и правда очень стильная, яркая и современная. Большинству пользователей она понравится больше, чем крупные модели на половину стола.