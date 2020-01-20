Cooler Master MasterFan MF120 Halo выглядит отлично

Удивить современных пользователей достаточно тяжело. Ведь они уже все видели, все пробовали и знают буквально все о любых компьютерных компонентах. Именно из-за этого большинству производителей сложно выпустить что-то такое, что вызовет вау-эффект и вынудит пользователей бежать в магазины. Однако продукт Cooler Master MasterFan MF120 Halo у нас такой восторг вызвал, ведь это вентилятор для корпуса, который выглядит просто невероятно эффектно. У него очень стильная подсветка, которую можно настраивать по различным параметрам, плюс достаточно хорошие показатели в плане оборотов, воздушного потока и так далее. Отличная модель, которая удовлетворит все ваши запросы и даст возможность играть с радостью и комфортом.