Cooler Master SK621 очень компактна

Довольно часто пользователи жалуются на то, что на рынке нет доступной механической клавиатуры, которую можно было бы назвать доступной. И это действительно так, ведь механика сама по себе не может быть доступной, не говоря уже о том, что поместить этот механизм в компактный корпус достаточно тяжело. Но, теперь появилась клавиатура Cooler Master SK621, которая занимает минимум места на вашем рабочем столе, плюс она полностью механическая, стоит всего 120 долларов и даже может похвастаться красивой яркой подсветкой. Если вы давно мечтали о компактном решении, то самое время посмотреть на данную модель, ведь за свои деньги это действительно лучшее решение на рынке игровых механических клавиатур. Ждем только цены для нашего рынка.