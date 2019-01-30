Cooler Master SK630 для ценителей удобства

2019-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Cooler Master SK630; [54]
В последнее время геймеры полюбили компактные клавиатуры за их удобство — такая клавиатура занимает минимум пространства на рабочем столе, ее можно легко бросить в рюкзак и улететь куда-то, либо пойти в клуб и поиграть с друзьями. Все эти бонусы реализованы в клавиатуре Cooler Master SK630, которая выглядит максимально компактно — она избавилась от дополнительных рядов клавиш, от массы разнообразных бонусов и панелей, которые только портят общее впечатление о продукте. Вы получаете только стандартный набор клавиш без цифрового блока, плюс красивую подсветку, прочный кабель и так далее. За такую клавиатуру не жалко отдать свои деньги, так как она выглядит привлекательно, у нее масса дополнительных бонусов и возможностей, которые вам пригодятся.


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