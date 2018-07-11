Cooler Master объявляет о выпуске игровой мыши CM310

Cooler Master объявляет о выпуске новой эргономичной симметричной игровой мыши с RGB подсветкой CM310. С подсветкой по всему контуру и датчиком 10000 DPI - вы можете добиться максимальной производительности и эстетичности.

CM310 - надежная мышь для геймеров играющих в различные жанры игр. Его оптический датчик на 10000 DPI обеспечивает максимальную производительность и имеет две кнопки управления DPI и кнопки регулировки эффекта освещения. Мышь имеет текстурированные прорезиненные боковые панели для непревзойденного управления и комфорта во время ожесточенных матчей. Она весит всего 100 граммов для имеет идеальное отрегулированный баланс. Чтобы добавить индивидуальности, Cooler Master добавили пять предустановленных режимов и эффектов RGB освещения по периметру, которая охватывает весь корпус CM310.

Благодаря своему эргономичному дизайну, оптическому датчику игрового класса и сбалансированному весу, CM310 предоставляет все необходимые условия для лучшего игрового процесса по доступной цене. CM310 уже можно приобрести у местных реселлеров в Европе по MSRP 30,00 €.