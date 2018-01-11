Cooler Master объявляет о выпуске корпуса MasterCase H500M

Он оборудован двумя, разными передними панелями, H500M позволяет пользователям переключаться между панелью с сеткой или комбинированной сеткой и закаленной стеклянной панелью в зависимости от предпочтения вида или функции. Передняя панель с сеткой имеет два 200-мм RGB-вентилятора с максимальным воздушным потоком, в то время как с панелью из закаленного стекла ставит приоритеты в эстетике. В корпусе имеется крышка для блока питания, и крышка для скрытия кабелей. Он так же имеет поддержку для установки радиаторов до 360 мм.