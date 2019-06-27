Cooler Master представила два новых монитора

Компания Cooler Master официально представила два своих новых игровых монитора GM219-30 и GM219-35, которые созданы специально для тех геймеров, которые хотят получить от процесса прохождения игр максимум удовольствия. Диагональ экрана первой модели составляет 30 дюймов, у старшего собрата — 35 дюймов. Оба варианта выглядят довольно привлекательно и стильно, особенно понравилась подставка в форме обводки логотипа компании. У нас даже есть информация о стоимости — за младшую модель просят всего 400 долларов, а за старшую 1000 долларов. Это отличное решение для тех, кто проводит много времени в играх и хочет получить максимум положительных эмоций от этого процесса. Проблема лишь в том, что пока что новинки на рынок России не завезли.