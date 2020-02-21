Cooler Master представила эргономичную игровую мышь

Cooler Master MM711 сверхлегкая игровая мышь весом всего 60 грамм. Оснащена RGB подсветкой и новым датчиком PixArt PMW 3389. Датчик на 16000 DPI. Корпус мышки выполнен с вырезами, которые обеспечивают легкий вес.

MM711 оснащен процессором ARM Cortex M0 +. Кэш-память составляет 512 Кб. Модель представлена в разных цветовых вариантах: глянцево черный, матово-белый и глянцево-белый. Мышь использует переключатели Omron. Кабель подключения идет в оплетке выполненный из качественной ткани длина которого составляет 1.8 метра. Колесо прокрутки работает плавно. Программное обеспечение MasterPlus + позволяет настроить мышь под потребности пользователя. MM711 использует программируемые кнопки.

Производитель дает двухлетнюю гарантию на продукцию. Стоимость мышки составляет 4900 рублей.