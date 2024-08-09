Cooler Master представила игровой монитор GP57ZS

Сегодня компания Cooler Master официально анонсировала свой новый игровой монитор под названием GP57ZS, который оснащён огромным 57-дюймовым экраном с Mini-LED-подсветкой, разрешением DUHD (да, такая тоже существует) и частотой обновления 120 Гц. Соответственно, игровой монитор Cooler Master GP57ZS, является прямым конкурентом модели Predator Z57 от Acer, предлагая топовые характеристики хардкорным геймерам и энтузиастам, которые готовы за это платить внушительные деньги. Стоит отметить, что игровой монитор Cooler Master GP57ZS оснащён 57-дюймовой VA-панелью с Mini-LED подсветкой, что подойдёт далеко не всем, так как есть мнение, что IPS-матрицы в определённых сценариях имеют преимущество в плане качества картинки.

Кроме того, монитор может похвастаться двойным 4K-разрешением, то есть 7680x2160 пикселей, что является одним из лучших показателей для такого формата мониторов. Правда, для того, чтобы на таком разрешении получить высокую частоту кадров, нужно иметь компьютер примерно за 8 тысяч долларов, то есть удовольствие явно не для всех. А ведь монитор может похвастаться частотой обновления в 120 Гц и временем отклика в 1 мс GTG, обеспечивая приличную производительность в соревновательных играх, где скорость реакции является залогом успеха. И, конечно, GP57ZS имеет кривизну матрицы в 1000R, что гарантирует широкие углы обзора, плюс монитор оборудован специальным радиатором для эффективного охлаждения и стабильной работы.