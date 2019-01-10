Cooler Master представила новые корпуса на CES 2019

Cooler Master анонсирует релиз сразу нескольких новых корпусов для ПК, которые появятся в продаже в первой половине 2019 года. Компания планирует выпустить ряд башенных мини-корпусов, обновить и модернизировать серию N, а также представить три корпуса, созданные в сотрудничестве с производителями материнских плат ASUS и ASRock.

MasterBox Q500L: $49,99, второй квартал

MasterBox Q500P: н/д

MasterBox NR400: $59,99, первый квартал

MasterBox NR600: $59,99-64,99, первый квартал

MasterBox Q300L TUF Edition: $44,99, февраль 2019

MasterBox K500 Phantom Gaming Edition: $84,99, февраль 2019

MasterCase H500P Mesh Phantom Gaming Edition: $169,99, февраль 2019