Cooler Master представили беспроводную периферию на CES 2019

Cooler Master представляет новую линейку беспроводных периферийных устройств. Среди них – игровая гарнитура MH670, игровая мышь MM831, 65-клавишная клавиатура для путешественников SK621, клавиатура с раскладкой 60% от стандарта SK631, клавиатура с полной раскладкой SK651 и подставка для гарнитуры GS750 со встроенной беспроводной зарядкой Qi.

Cooler Master SK621: $119,99, март 2019

Cooler Master SK621SK631: $139,99, второй квартал 2019 года

Cooler Master SK621SK651: $159,99, третий квартал 2019 года

Cooler Master SK621MM831: будет объявлено позже

Cooler Master SK621MH670: $99,99, июнь 2019

Cooler Master SK621GS750: $79,99, февраль 2019

Cooler Master SK621ControlPad: $99,99 Cherry MX/89,99 Gateron, май 2019