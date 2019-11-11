Cooler Master представляет MM711 облегченную игровую мышь

Cooler Master представляет новую игровую мышь MM711, который весит чуть меньше 60 граммов. MM711 является основой MM710 и добавляет яркие RGB-светодиоды к колесу прокрутки и логотипу, чтобы еще больше расширить его стильный, сдержанный профиль. Программное обеспечение Cooler Master позволяет полностью настраивать RGB, также пользователи могут выбирать свои индивидуальные цвета и световые эффекты.

Cooler Master также запустит еще три модели с двумя различными вариантами цвета и текстуры. Модели MM711: матовый черный, глянцевый черный, матовый белый и глянцевый белый.

MM711 оптимизирован для большей управляемости и точности в игре, имеет оптический сенсор Pixart 3389 и настраивается до 16000 точек на дюйм. Левая и правая кнопки мыши имеют переключатели OMRON, которые рассчитаны на 20 миллионов нажатий. Также оснащен двумя боковыми кнопками и небольшим выступом сзади, который обеспечивает дополнительную поддержку ладоням.

Цена:

MM711 доступен по цене 59,99 долл. США, начиная с 29 ноября 2019 года.