Cooler Master продемонстрировала Mesh версию корпуса TD 500

Демонстрация обновленных корпусов состоялась на CES 2020. Характеристики корпусов идентичны TD 500. Единственное отличие, это сетчатая передняя панель, которая обеспечивает лучший воздушный поток для компонентов внутри корпуса.

TD 500 Mesh будет доступен в черно-белой версии. Корпус будет оснащаться тремя вентиляторами ARGB спереди. Будет установлен контроллер для управления вентиляторами. Обновленная передняя панель придает непревзойденный внешний вид корпусам.

Боковые панели изготовлены из закаленного стекла и имеют несколько аккуратных офортов, угловые линии. Цена будет отличаться в зависимости от цвета корпуса, от 99 до 109 долларов.