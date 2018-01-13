Cooler Master выпускает игровой коврик MP860 RGB

MP860 RGB Dual MousepadCooler Master RGB dual mousepad обеспечивает лучшее качество игровой поверхности. Используйте легкую для чистки жесткую сторону во время игры на длительное время, а для большей точности и быстрых движений или переверните ее и используйте мягкую сторону для ежедневных задач. Коврик подключается через обычный USB порт, и имеет идеальную RGB подсветку, вы сможете настроить подсветку под себя.