Cooler Master выпускает корпус H500P Mesh White

Представляем H500P Strike-Good-Looks Mesh White. Если вы еще не заметили, H500P оснащен двумя 200-миллиметровыми вентиляторами с RGB подсветкой, которые подают воздух в полностью белый корпус. Как и ожидалось от Cooler Master, корпус обеспечивает легкую сборку с большим количеством пространства.Фишкой H500P Mesh White является не только цвет, но еще и сетчатая передняя панель, для оптимизации потока воздуха для энтузиастов, которые предпочитают вентиляторы с красивой RGB подсветкой. Он так же имеет защитный кожух блока питания, под которым вы можете спрятать большинство проводов. Больше нет загромождения кабеля в поле зрения. С помощью шлейфа для видеокарты, вы можете установить её напротив боковой панели. Все ваши компоненты можно просмотреть через серо-белое закаленное стекло. В корпус можно установить водяное охлаждение, в MasterCase H500P White можно разместить 360 мм радиаторы сверху и спереди. MasterCase H500P Mesh будет доступен на следующей неделе с MRSVP в размере 159,99 евро