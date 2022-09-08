Cooler Master выпускает корпуса MasterBox 520 и MasterBox 520 Mesh

Cooler Master выпускает три новых продукта: это два корпуса MasterBox 520 и MasterBox 520 Mesh, а также кронштейн V3 для вертикальной установки видеокарты.

MasterBox 520 и MasterBox 520 Mesh представляют собой корпуса ATX с Mesh-панелью и закаленным стеклом, оба варианта доступны в черном и белом цвете. Модели предлагают широкие возможности для сборки мощной игровой системы. Корпуса поставляются с предустановленными вентиляторами CF120 ARGB и контроллером для подключения вентиляторов. Верхняя панель полностью съемная, что упрощает доступ и установку вентиляторов или радиатора.

Заявлена поддержка материнских плат: Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX форм-фактора. Поддерживаемая длина видеокарты: 410 мм, кулера 165 мм и блока питания длиной 200 мм.

Также производитель представил кронштейн для вертикальной установки видеокарты. Cooler Master V3 разработан для корпусов ATX и mATX. В комплект входит кабель премиум-класса PCIe 4.0, обеспечивающий высокую скорость передачи данных.

Цена корпуса MasterBox 520 составляет 89 долларов, версия MasterBox 520 Mesh продается за 84 доллара, а вертикальный кронштейн оценен в 89 долларов.
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