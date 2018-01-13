Cooler Master выпускает новую игровую гарнитуру MH850

Конкурентное преимущество звука: игровая гарнитура MH850.Звук MH850 Virtual 7.1, созданный для превосходства на поле битвы, он имеет кристально чистый объемный звук, чтобы отслеживать даже самых незаметных снайперов. Активируйте технологию Focus FX, чтобы изолировать средние и высокие тональные частоты, чтобы слышать тонкие звуки, такие как шаги во время соревновательной игры. Поворот фокуса FX мгновенно поднимает бас, обеспечивая тем самым захватывающую игровую атмосферу. Укомплектованы тканевыми и кожаными ушными вкладышами для комфорта, управления на чаше, съемными кабелями USB Type-C и 3,5 мм, съемным гибким микрофоном.