Cooler Master выпускает серию корпусов MasterBox Q300

Cooler Master объявляет о выпуске корпусов серии MasterBox Q300. Оба корпуса поддерживают установку плат mATX, в MasterBox Q300L и MasterBox Q300P можно установить полноразмерный блок питания ATX и до 240 мм.Линейка предоставляет платформу для энтузиастов, чтобы создать небольшую портативную игровую систему для использования в локальной сети.

MasterBox Q300LКак простой вариант серии, примечательной чертой MasterBox Q300L является узорчатые пылевые фильтры на передней и верхней панелях. Эти узорчатые пылевые фильтры крепятся с помощью магнитов и могут легко сниматься для очистки. Корпус можно установить как справа, так и слева в зависимости от ваших предпочтений. После определения ориентации корпуса можно переместите панель ввода / вывода в удобное для вас место.

MasterBox Q300PДобавленные четыре ручки делают MasterBox Q300P легким в переноске и транспортировке, и имеет отличный внешний вид, в то время как передняя и верхняя панели DarkMirror придают ей особый вид. Два предустановленных 120-миллиметровых светодиодных вентилятора RGB на передней панели и RGB-подсветка на передней панели предают Q300P эстетичный внешний вид. Один контроллер RGB входит в комплект аксессуаров.