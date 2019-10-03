Cooler Master выпускает универсальный держатель видеокарты ELV8

Cooler Master, мировой лидер в разработке и производстве инновационных компьютерных компонентов, представляет держатель универсальной видеокарты ELV8.

Был разработан в сотрудничестве с известным производителем и разработчиком ПК TantricModz. ELV8 отличается элегантным дизайном, оснащенным адресуемой RGB-полосой, которая подчеркивает эстетику компьютера. Разработанный для улучшения общего пользовательского опыта, также совместим с основными производителями материнских плат и может синхронизироваться с RGB-готовым программным обеспечением.

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Держатель графического процессора предназначен для подключения к слоту PCI-E материнской платы, что обеспечивает широкий диапазон совместимости корпусов. Регулируемый опорный кронштейн ELV8 вмещает видеокарты любых размеров, предоставляя сборщикам свободу выбора. ELV8 предотвращает потенциальное повреждение графического процессора при длительном использовании, включая возможное изгибание и провисание. Кроме того, держатель GPU снижает нагрузку на слот PCI-E материнской платы, поддерживая общий вес графического процессора.Держатель видеокарты ELV8 будет доступен для покупки 7 октября 2019 года за 24,99 долларов США.