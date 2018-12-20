Coolpad представила смартфон Cool Play 8 с 4 Гбайт ОЗУ

Компания Coolpad выпустила новый бюджетный смартфон под названием Cool Play 8. Девайс получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 2246 на 1080 точек. Сердцем устройства стал процессор MT6750 разработки MediaTek. Объем оперативной составляет 4 ГБайт. На тыльной панели размещена двойная основная камера (16 и 2 Мп). Для съемки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера с 8-мегапиксельным сенсором. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мА.ч. Старт продаж новинки ожидается с 20 декабря этого года. Цена составит составит 999 юаней (9600 рублей или 144 доллара).