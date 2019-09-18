Corsair 275R Airflow выглядит изумительно

Официально представлен новый компьютерный корпус Corsair 275R Airflow, который может похвастаться продуманным дизайном, хорошей системой охлаждения и весьма стильным дизайном корпуса. Стоит отметить, что обычно производители делают красивые корпуса и напрочь забывают о таком важном моменте как проду воздухом, делая фронтальную панель сплошной. У Corsair 275R Airflow такой проблемы нет, так как на передней панели расположена сетка, пропускающая достаточное количество воздуха. Очень интересное решение, жаль только стоимость никто не называет пока что. Будем ждать информацию об этом и тогда расскажем вам о возможной конкуренции данного корпуса с моделями других производителей. Пока что информация довольно странная получается.