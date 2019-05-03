Corsair Carbide 175R RGB выглядит шикарно

Мы привыкли к тому, что компания Corsair выпускает исключительно дорогостоящие продукты и что приобрести корпус или мышку этого бренда может только состоятельный геймер. Но, сотрудники компании решили, что нужно менять ситуацию и представили весьма доступную модель под названием Corsair Carbide 175R RGB, которая обойдется вам всего в 60 долларов. Это достаточно дешевая модель в целом для рынка, не говоря уже о том, что для Corsair это очень доступно. Ранее корпуса компании можно было получить за 200-270 долларов, теперь же у вас есть шикарная возможность заполучить крутой продукт за вполне разумные деньги. Корпус и выглядит стильно, и шасси прочное с массой фишек, да и в целом иметь такой корпус престижнее, чем малоизвестные китайские поделки.